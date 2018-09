Voorzitter Europees Parlement Schulz vertrekt

Ⓒ AFP

BERLIJN/BRUSSEL - SPD-Europarlementariër en voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz, levert zijn voorzittershamer in en gaat weer de Duitse landelijke politiek in. Dat nieuws bracht de Duitse zender ARD naar buiten en Schulz heeft dat bevestigd. Hij legt daar later op donderdag officieel een verklaring over af in Brussel.