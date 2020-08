Laatste dag voor testlocatie op Terschelling

De testlocatie werd geopend vanwege een uitbraak rond de populaire jongerencamping Appelhof in het buurdorp Formerum. Zeker 14 jongeren werden na thuiskomst positief getest op het coronavirus.

In Midsland zijn de afgelopen dagen enkele honderden mensen getest. Dat heeft enkele positieve gevallen opgeleverd, maar het is niet bekend of het om eilanders of campinggasten gaat.