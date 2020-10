’Dode gevonden in water Breda’

De Markkade in Breda. Ⓒ Google Maps

Breda - Er is een lichaam aangetroffen naast de auto die eerder maandag werd aangetroffen in het water langs de Markkade, in Breda. De auto zou van de vermiste Nadir Faassen (25) uit Terheijden zijn. Of het stoffelijk overschot dat bij de auto is aangetroffen ook van de man is, is nog niet bekend.