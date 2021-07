Totale schadebedrag Valkenburg: 400 miljoen euro

Burgemeester Daan Prevoo heeft eerder al een schadebedrag van enkele honderden miljoenen genoemd. Een door de gemeente uitgenodigde schade-expert heeft dat bedrag na een inspectie de afgelopen dagen nauwkeuriger vastgesteld op 400 miljoen euro.

De expert heeft eerder de schade ingeschat na de vuurwerkramp in Enschede en de aardbevingen in Roermond en Groningen. Met een team van de gemeente heeft hij gisteren het rampgebied gecontroleerd.

In totaal zijn 2300 huishoudens, 270 hoercaondernemingen en 180 winkels getroffen door het water. De gemeente Valkenburg zoekt een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van zevenhonderd huishoudens. Zij kunnen door de waterramp niet terug naar hun huis. De gemeente heeft al een beroep gedaan op wooncorporaties in de regio.

Probleem is echter dat de woningmarkt op dit moment overspannen is en het aanbod van woningen laag. Daar komt bij dat ook een aantal inwoners van andere gemeenten nog niet terug kunnen naar hun woning, zoals in Gulpen-Wittem en Meerssen.