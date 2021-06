Cocaïneloket bij begraafplaats Rome ontmanteld

Klanten hoefden hun auto niet te verlaten om aan cocaïne te komen. Ze reden gewoon langs iemand die zich voordeed als bloemenverkoper, gaven wat geld en kregen de drugs.

De politie heeft 22 verdachten in het vizier in wat Operation Cleopatra wordt genoemd, na onderzoek naar de maffia. De helft is in hechtenis geplaatst. Het is onduidelijk of de agenten die werden betaald door de bende zijn aangehouden.

De dealers waren vooral Egyptenaren die bijeenkwamen in een café met de naam Cleopatra. Ze verstopten drugs in bloempotten of in de bosjes bij hun bloemenstal bij de enorme Flaminio-begraafplaats in het noorden van de hoofdstad. ’s Avonds verkasten ze hun handel naar een station in de buurt en ze dealden ook vanuit een slagerij. De bende zou 20.000 euro per dag omzetten.