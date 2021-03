Waarom tóch weer die avondklok verlengd?

Tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge van 20 januari wordt voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de avondklok weer opgelegd. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver Media

Den Haag - De avondklok was het buitenbeentje onder de coronamaatregelen. Maar met opnieuw een verlenging is de spertijd vast onderdeel geworden van het pakket beperkingen. Hoe kon een uiterste redmiddel verworden tot politiek ruilmiddel waaraan we ons gelaten lijken over te geven?