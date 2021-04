Cel Ghislaine Maxwell zwijnenstal

Ghislaine Maxwell was eerst de minnares van Jeffrey Epstein (links) en daarna zijn ’madam’. Ⓒ Hollandse Hoogte / Splash News

NEW YORK - Als favoriete dochter van de later in opspraak geraakte Britse miljardair en mediamagnaat Robert Maxwell zal Ghislaine Maxwell waarschijnlijk nooit een toiletborstel in haar handen hebben genomen. In haar cel in Brooklyn New York is dat juist wat ze van haar bewakers moet doen.