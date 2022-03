Kabinet activeert noodrecht: geen nee meer tegen opvang Oekraïeners

Dat zegt staatssecretars Van der Burg na afloop van kabinetsoverleg over de opvangproblematiek door een flinke toestroom vanuit Oekraïne. Het noodrecht maakt dat burgemeesters meer gedwongen worden om vluchtelingen in hun gemeente op te nemen. „Het is niet meer een vraag waar je nee op kan zeggen”, zegt Van der Burg. „Maar we gaan het formeel als taak bij burgemeesters neerleggen.”

Als gemeenten alsnog weigeren de opvang van Oekraïeners te regelen ’zullen ze daarop aangesproken worden’, zegt de staatssecretaris. „Wat nu gebeurt op basis van vrijwilligheid, is straks een wettelijke taak voor de burgemeesters. Die zijn daarop dan ook aanspreekbaar.”

Andere wet

Het noodrecht wordt vrijdag bekrachtigd door de koning, vanaf dat moment ligt de bal bij de burgemeesters. Dat maakt overigens nog niet dat ze panden kunnen vorderen om opvangplekken in te regelen, daarvoor is een andere wet nodig. Maar het activeren van het noodrecht is wel een opmaat naar meer dwang.

Van der Burg maakte daarnaast bekend dat Nederland het niet gaat stimuleren dat hulporganisaties vluchtelingen uit de grensgebieden van Oekraïne ophalen en hierheen brengen. Nederland gaat wel zieke mensen die naar het ziekenhuis moeten ophalen uit die gebieden. Dat gaat om maximaal 30 mensen per dag en 400 in totaal, vanwege de ziekenhuiscapaciteit.