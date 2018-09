Ex-Democraat mogelijk minister onder Trump

Ford jr. is de zoon van de bekende Democraat Harold Ford sr., is Afro-Amerikaans en was opvallend genoeg actief tijdens de verkiezingscampagne voor de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Maar Ford is ook goed bevriend met de familie Trump.

Anonieme bronnen hebben tegen Politico verklaard dat er nog geen officieel gesprek is geweest tussen Ford en Trump, maar dat er wel al gepolst is of hij er iets voor voelt.

Op Twitter zijn veel negatieve reacties te vinden van Republikeinen die de benoeming van Ford niet zien zitten.

Ben Carson

Een zekere kandidaat voor de aanstaande regering van Donald Trump is voormalig Republikeinse presidentskandidaat en gepensioneerd neurochirurg Ben Carson. Trump heeft hem voor de post van minister van Huisvesting en Plattelandsontwikkeling op het oog.

Ben Carson was bijna een jaar lang een van de presidentskandidaten van de afgelopen verkiezingen. In maart 2016 zou hij hebben ingezien dat Trump de beste kaarten had om de presidentsverkiezingen te winnen en stapte hij uit de race.

Carson staat bekend als een religieuze en conservatieve man die -net als Trump- het hart op de tong heeft. Hij heeft in het verleden al vaak opmerkelijke uitspraken gedaan. Ook zou hij in zijn biografie gelogen hebben over zijn opleiding.

Een woordvoerder van Carson zegt dat deze de ministerspost tijdens Thanksgiving zal overwegen.