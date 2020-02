23 Nederlanders in hotel Tenerife, geen besmettingen

De Nederlandse honorair consul op Tenerife biedt hulp waar nodig. De ambassade in Madrid staat in contact met de autoriteiten die de leiding hebben over de situatie.

De Nederlanders moeten veertien dagen in quarantaine blijven in het hotel. Zij moeten daar blijven omdat bij een 69-jarige Italiaan die in het hotel verbleef, het virus is vastgesteld. Later werd bij nog twee Italianen het virus vastgesteld. Volgens Corendon en D-Reizen gaat het goed met de Nederlanders.

In totaal zitten zo’n duizend toeristen vast in het hotel. De besmette Italiaan komt uit de regio Lombardije, waar inmiddels sprake is van een uitbraak. Meerdere steden en dorpen zijn ’op slot’ gegooid door de Italiaanse regering om verdere verspreiding te voorkomen. In Italië kwamen tot nog toe twaalf mensen om door het virus. Het aantal besmettingsgevallen in het land is gestegen tot in totaal 374.

De toename van coronabesmettingen in Italië, Iran en Zuid-Korea is „zeer zorgelijk” maar het virus kan nog steeds worden ingedamd en groeit niet uit tot een pandemie, zei de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN woensdag.

Wereldwijd zijn er nu 80.988 besmettingen geteld in 33 landen. 96,5 procent van de gevallen zijn in China. Volgens de WHO is er geen aanleiding voor paniek, aldus de Europese chef Hans Kluge. Hij meldde dat er nog geen effectief medicijn is.