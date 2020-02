Nog twee Italianen in hotel Tenerife besmet met coronavirus

De twee Italianen die ook zijn besmet met het coronavirus waren samen met het andere Italiaanse koppel naar Tenerife gereisd, meldden de lokale autoriteiten. Ze zijn in isolatie ondergebracht.

Een 36-jarige vrouw in Barcelona is ook besmet met het virus, berichtten Catalaanse gezondheidsinstanties. De vrouw was recentelijk in het noorden van Italië geweest. 25 personen die in contact met haar zijn geweest, moeten twee weken in quarantaine. Lokale autoriteiten in Madrid en Valencia meldden ook dat in hun stad een nieuwe besmetting was geconstateerd.