VVD verliest 6 zetels na roerige week, ’lijst Omtzigt’ zou grootste zijn

De Hond komt zondagochtend met een nieuwe peiling onder bijna 4000 mensen. Die volgt op een week waarin Rutte flink in de problemen kwam omdat naar buiten kwam dat hij het tijdens de verkenning naar een nieuw kabinet over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had. De demissionair premier overleefde maar net een motie van wantrouwen, maar verliet de Kamer wel met een motie van afkeuring aan zijn broek.

Het Binnenhof schudde deze week op zijn grondvesten, maar aan het einde van de rit blijft de VVD in de peiling van De Hond wel de grootste partij van het land. De liberalen krimpen van 34 naar 28 zetels, en ook de PVV zakt een zetel. Maar er is niet één partij die daar echt van profiteert. De vrijgekomen zetels komen terecht bij JA21 (2 zetels) en D66, FvD, PvdD, Volt en BBB (allen 1).

De behoefte bij de achterban van de verschillende partijen om in een kabinet met Rutte als premier te stappen blijkt wel klein. Naast de VVD zelf, ziet alleen bij JA21 nog meer dan de helft dat zitten.

Lijst Omtzigt

De Hond heeft ook gepeild hoe de stemmen zouden landen in een paar hypothetische situaties. De meest in het oog springende is de variant waarbij Omtzigt een eigen partij zou beginnen. Die zou volgens de peiler nu uitkomen op 27 zetels, eentje meer dan de VVD. De ’lijst Omtzigt’ zou dan de grootste van het land zijn. De fictieve partij zou de stemmen vooral weghalen bij PVV, CDA en VVD.

De peiling laat ook zien hoeveel zetels een VVD zou halen met Tamara van Ark, bij de afgelopen verkiezingen de nummer 2, als lijsttrekker. De Hond komt uit op slechts 20 zetels. Het bevestigt het beeld van de VVD waar niet zomaar een alternatief voor Rutte als leider beschikbaar is.