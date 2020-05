Slachtoffer woningbrand vaak oudere alleenstaande

De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (38%) en koken (19%) of een technisch defect van elektrische apparatuur (19%). Opvallend was ook dat 73% van de slachtoffers alleenstaand was.

Dat blijkt uit cijfers die de Brandweeracademie donderdag presenteert maar al in bezit zijn van De Telegraaf. „Zeker met het oog op de verdergaande vergrijzing in ons land zijn de cijfers zorgelijk angstaanjagend te noemen”, concludeert lector Brandpreventie René Hagen van de Brandweeracademie. „Nu al is meer dan de helft van het aantal doden bij brand 65 jaar of ouder. Bij ongewijzigd beleid zal dit aantal schrikbarend toenemen.”

Op dit moment zijn er 3 miljoen senioren en dat zullen er in 2040 al 4,7 miljoen zijn. Het aantal 80-plussers stijgt in die periode van 700.000 tot 2 miljoen, verwacht het CBS.

Vergrijzing

Hagen: „Iedereen zal begrijpen dat met die verregaande vergrijzing het probleem steeds groter wordt. We moeten dan ook alles op alles zetten om nog meer ouderen te bereiken en hen te overladen met tips wat te doen als er brand uitbreekt. Natuurlijk een rookmelder, maar ook slapen met de deur dicht kan letterlijk al een levensgroot verschil maken. Er is daardoor meer tijd om veilig te vluchten en gered te worden. In bijna 60% van de fatale branden vorig jaar stond de deur open en een kwart overleed in hun slaap. Er is dus nog veel winst te behalen”, meent Hagen.

Overigens werden er vorig jaar in totaal 38 woningbranden met dodelijke afloop geregistreerd, waarvan een deel met opzet. Bij veertien incidenten was sprake van een woningbrand als gevolg van opzettelijke brandstichting en bij drie woningbranden zijn de slachtoffers aan een (bewezen) natuurlijke dood overleden.

Kruimeldief

De meeste fatale woningbranden ontstonden in de kleding van het slachtoffer (24%) en in elektrische apparaten (19%), waarbij vooral de vaatwasser, kruimeldief, droger en adapter hoog scoren. Acht van de 22 dodelijke branden ontstonden in de keuken en bijna evenveel (87) ontstonden in de (woon)slaapkamer.

„Het is een utopie te denken dat we ooit nul slachtoffers zullen tellen, maar we kunnen wel veel voorkomen. Want naast de doden vallen er ook nog eens een paar honderd gewonden die in een ziekenhuis moeten worden behandeld”, stelt Hagen, die zegt dat rookontwikkeling ook veel slachtoffers maakt omdat veel meubilair van inferieure brandbare stoffen gemaakt wordt. „Daarnaast zorgt de verduurzaming (zonnepanelen en laden elektrische auto’s) ook voor extra risico’s waar we voor moeten blijven waarschuwen.”