Australië ontruimt deel hoofdstad vanwege nieuwe bosbrand

In de wijken Beard, Oaks Estate en West Queanbeyan, in het oosten van de stad, zijn de wegen afgesloten en bewoners geëvacueerd, aldus de hulpdiensten in de stad. Er waren geen meldingen van persoonlijk letsel of schade.

De afgelopen dagen ging de regio juist gebukt onder hagel, onweersbuien en honderden millimeters regen. Ⓒ EPA

Als gevolg van de branden van de afgelopen weken is in Australië een gebied ter grootte van Engeland verwoest. Daarbij zouden 29 mensen en meer dan een miljard dieren (zoogdieren, vogels en reptielen, amfibieën) om het leven zijn gekomen. De luchtkwaliteit in de steden Canberra, Sydney en Melbourne was in de afgelopen weken de slechtste ter wereld.