Coronabeleid is emotionele chantage van kinderen

Hij was 16 en zij was 28. Dat kon toen nog, van #Metoo had niemand gehoord. Ze liepen samen op het strand. Dat kon toen nog, de Spaanse griep brak veertig jaar eerder uit en liet alleen de sterke mensen over. Ze hoefden geen afstand te houden, geen mondkapjes op. Zij was zo vrij, zij droeg niet anders dan haar lange blonde haar. Dat kon toen nog. Op Nederlandse stranden zag je geen boerkini’s. Als een jongen pakte hij haar hand, maar als een man zag hij de zon weer opgaan. Voor het eerst in zijn leven werd het zomer.