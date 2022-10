Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe de herinnering aan het fascisme uit het Italiaanse dorpje Sant’Anna verdween

Door Maarten van Aalderen

Sant'Anna di Stazzema ligt op zo’n 650 meter hoogte in de Apuaanse Alpen. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

Sant’Anna di Stazzema - Een eeuwenoud kerkje met een klokkentoren, omgeven door enkele bomen met gele herfstbladeren die gedeeltelijk op het tuintje zijn gevallen, ligt vredig voor een pleintje. Links is een cafeetje, waar een moeder met haar twee kinderen werkzaam zijn. Het is zo’n typisch Toscaans gehuchtje, op 650 meter hoogte in de Apuaanse Alpen. Dit is het piepkleine centrum van Sant’Anna di Stazzema, bekend in heel Italië. Maar niet vanwege de idyllische aanblik van het dorpje.