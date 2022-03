Tsunamialarm in Fukushima na zware aardbeving, gebouwen in Tokio schudden hevig

De beving had een kracht van 7,3 op de schaal van Richter, meldt AP. Grote delen van de noordkust werden rond 11.36 uur lokale tijd opgeschrikt. Het epicentrum lag volgens het Amerikaans geologisch bureau USGS voor de kust van Namie, niet ver van Fukushima.

Noodcentrum

Of er in de atoomruïne in Fukushima schade is ontstaan, is nog niet bekend. De sterke en lange beving was tot in Tokio te voelen. Op Twitter gaan beelden rond van gebouwen die heftig schudden. „We zijn op dit moment alle beschikbare info aan het verzamelen”, laat premier Fumio Kishida in een reactie weten. Volgens het Japanse persbureau Kyodo heeft hij een noodcentrum opgezet.

Volgens de Japanse energiemaatschappij Tokyo Electro Power Company (Tepco) zitten twee miljoen huishoudens zonder elektriciteit. Ook rijden de treinen in de meeste regio’s niet vanwege veiligheidscontroles, aldus East Japan Railway Co. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.

Tepco, dat de kerncentrale beheert, onderzoekt of de nieuwe krachtige beving onregelmatigheden heeft veroorzaakt.

De regio Fukushima werd ruim 10 jaar geleden, op 11 maart 2011, getroffen door een krachtige zeebeving, die een verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarbij kwam het ook tot een ramp in een kerncentrale.