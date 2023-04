Premium Het beste van De Telegraaf

Minister erkent grensoverschrijdend gedrag VVD-minister Wiersma ging ’als een razende tekeer’ tegen ambtenaren en zette medewerkers onder druk

Door Pepijn van den Brink en Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Minister Dennis Wiersma zou tekeer zijn gegaan tegen jonge, beginnende ambtenaren. Ⓒ Foto ANP/HH

Den Haag - Onderwijsminister Dennis Wiersma is als een razende tekeer gegaan tegen ambtenaren. In het eerste jaar van zijn ministerschap heeft hij geschreeuwd, met deuren geslagen en medewerkers onder druk gezet, vertellen ambtenaren aan De Telegraaf. De VVD-bewindsman erkent dat hij over de schreef is gegaan.