Nederlandse politie doet grootste vuurwerkvangst ooit

Met deze grote vis zijn de aantallen dit jaar gevonden illegaal vuurwerk nu al verdubbeld ten opzichte van vorig jaar toen er in totaal ruim 205.000 kilo in beslag werd genomen. En dat was volgens de politie al een record. De teller staat tot en met eind oktober op 406.500 kilo.

„Met deze megavangst hebben we vuurwerkcriminelen een flinke dreun uitgedeeld”, zegt vuurwerkexpert Erik Kooijker van de Landelijke Eenheid van de politie. Het vuurwerk werd aangetroffen op zeven locaties in Duitsland in leegstaande oude NAVO-bunkers, boerenschuren, bedrijfspanden en containers.

Twee jaar lang deed de politie onderzoek naar de top van vuurwerkhandelaars. In totaal werden tien verdachten aangehouden en meer arrestaties worden niet uitgesloten. De arrestanten zijn volgens Kooijker grote jongens die in de top van de vuurwerkhandel zitten.