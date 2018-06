OM onderzoekt Sylvana-filmpje

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) probeert te achterhalen wie het filmpje heeft gemaakt bij het carnavalslied Oh Sylvana. Er circuleren meerdere filmpjes op internet, maar het gaat het OM om de versie waarin een foto van Simons is gefotoshopt in beelden van lichamen van zwarte Amerikanen die zijn opgehangen aan een boom.