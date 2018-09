Dubbel pech voor honderden passagiers

Het begon al niet goed, vertelt een teleurgestelde passagier tegen De Telegraaf. „We kregen eerst al bericht dat het toestel waar we eerst mee zouden vertrekken met pech op Schiphol stond. En nu is het ook met het vervangende toestel misgegaan.”

De vervangende Airbus A340-300 botste maandag bij het taxiën op een passagiersbrug. Op het moment van de botsing tegen de G-pier waren geen passagiers aan boord. Er vielen geen gewonden.

Het toestel zou maandagmiddag vertrekken naar de Dominicaanse Republiek. Ruim 250 mensen lopen een dag vertraging op. „Het is ontzettend balen, er gaat toch één dag van je vakantie af. Gelukkig hebben we nog twee weken”, aldus de reiziger die met zijn vriendin voorlopig is gestrand. „We zijn ondergebracht in een hotel bij Schiphol, dat is allemaal wel prima geregeld. We hebben te horen gekregen dat we niet voor dinsdagochtend 09.00 uur zullen vertrekken.” Terugkerende passagiers uit de Dominicaanse Republiek lopen ook flinke vertraging op.

Bij de botsing ontstond alleen materiële schade, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid die een onderzoek is gestart. ,,Op het moment van de botsing waren er geen mensen in die brug aanwezig”, aldus een woordvoerster van de Onderzoeksraad.