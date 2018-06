SP en D66 vechten voor extra geld voor kunst

Een meerderheid kregen de initiatiefnemers er maandag tijdens de behandeling van de cultuurbegroting nog niet voor op de been en ook cultuurminister Jet Bussemaker is er helemaal niet voor te porren, maar met name Jasper van Dijk van de SP houdt toch nog hoop. Er wordt pas op 8 december over de voorstellen gestemd en coalitiepartij PvdA wil nog bezien of er extra geld mogelijk is.

De partij wil dan op zijn minst een andere dekking dan SP en D66, want net als Bussemaker vindt de PvdA het geen goed plan om 10 miljoen bij Economische Zaken weg te halen. SP en D66 zeggen dat dat best kan: in de pot Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS) zit meer dan er wordt gebruikt. De twee oppositiepartijen willen dan ook nog 4 miljoen bij Bussemakers ministerie zelf ophalen: de uitgaven voor de eigen werkzaamheden zouden met dit bedrag kunnen worden verlaagd.

Bussemaker stelde dat ze niet voor 10 miljoen een ,,greep in de kas'' van een collega kan doen en die 4 miljoen kan ze ook niet missen: dat zou te grote gevolgen hebben. Ze zou graag meer geld voor de kunsten willen, maar ze heeft al ieder dubbeltje omgedraaid en eerder dit jaar ook al 10 miljoen structureel bij de cultuurbegroting kunnen doen.

De VVD gaat in elk geval niet mee in de plannen van de oppositiecollega's, maar de liberalen denken wel dat er volgend jaar 8 miljoen over is bij verschillende musea. Dit geld komt dan terug in het zogenoemde bestemmingsfonds. De partij wil dat dit geld dan onder meer naar het Mondriaanfonds gaat voor aankopen. Bussemaker vindt dit geen slecht plan, maar of het geld straks echt over is, moet volgens haar nog wel blijken.