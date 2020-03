Gewonden bij schietpartij Transwijk Utrecht

Het schietincident vond rond 22.00 uur plaats. De twee gewonde personen zijn aanspreekbaar en worden behandeld door ambulancepersoneel.

De politie is massaal ter plaatse en heeft de straat afgezet voor verder onderzoek. Het is niet duidelijk of er verdachten in beeld zijn.

Tips, foto’s of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn.