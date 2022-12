Tien weken cel voor bedreigen agenten en opruiing Rotterdam

In diverse video’s die hij in 2021 en 2022 maakte en op Facebook plaatste, sprak Van F. onder meer over tribunalen en de doodstraf. Daarnaast startte hij in november vorig jaar een livestream op Facebook waarin hij bijna een uur lang de rellen in Rotterdam filmde. Deze ontstonden na een coronademonstratie. Zo bracht hij in beeld hoe iemand deuken sloeg in een voertuig van de politie, waarbij hij „goed werk” riep. Ook gaf hij commentaar als „dit is wat er gebeurt als je het Nederlandse volk blijft verneuken.”

Zorgen

De rechtbank haalde maandag aan dat de houding van de man ten opzichte van de politie en de overheid zorgwekkend is. Van F. werd in 2015 in zijn buik geschoten door een lid van een arrestatieteam. Volgens de reclassering zou dat mogelijk de bron zijn van zijn wantrouwen tegen de overheid. Volgens de reclassering is de kans op herhaling en de kans op gewelddadig extremisme bij de man groot. Het Openbaar Ministerie eiste eind vorige maand 5 maanden cel tegen hem.

Er lopen nog meerdere andere zaken tegen de man, waaronder een hoger beroep tegen een veroordeling in een drugszaak uit 2017. Bij het weglopen uit de zittingszaal maandag riep Van F., die de uitspraak meerdere keren probeerde te onderbreken met commentaar, dat hij zeker in beroep zou gaan tegen het vonnis van de rechtbank. De man vindt dat zijn opmerkingen verkeerd zijn opgevat.