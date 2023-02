Militair moet nóg een jaar wachten op nieuwe gevechtskleding

Bij de aanbesteding van de nieuwe legerkleding zijn twee fabrikanten in de race. Maar de uniformen van beide leveranciers blijken niet aan de eisen van Defensie te voldoen. Zo heeft de kleding verschillende draagproeven niet doorstaan. ,,Het is van groot belang dat defensiepersoneel over de juiste middelen beschikt en onder extreme werkomstandigheden hun taken kan uitvoeren”, zegt staatssecretaris Van der Maat nu. ,,Defensie wil geen concessies doen aan de kwaliteit van de gevechtskleding.”

Dat betekent dat de levering van nieuwe kleding een jaar langer op zich laat wachten. ,,De snelste en beste optie is en blijft het bestaande traject, met de twee potentiële leveranciers, te vervolgen”, aldus Van der Maat. De bedrijven zeggen de gevechtskleding te kunnen verbeteren en komen in de tweede helft van dit jaar met een nieuwe offerte en aangepaste kleding. Dan gaat Defensie de kleding opnieuw testen.

Het is de tweede keer dat het kledingproject spaak loopt. Eerder was er vertraging doordat een kledingleverancier naar de rechter stapte uit onvrede over de aanbestedingsprocedure. Door de vertraging krijgen militairen sinds vorig jaar tijdelijk ‘verbeterde kleding’.