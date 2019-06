Eringa vertrekt van ProRail naar Transdev

Ⓒ ANP

UTRECHT - Pier Eringa vertrekt als topman bij spoorbeheerder ProRail en gaat per 1 september leiding geven aan Transdev Nederland. Transdev is actief in het personenvervoer en de mobiele zorg. In het personenvervoer in Nederland gebeurt dat onder de merknaam Connexxion en in de mobiele zorg onder de merknaam Witte Kruis.