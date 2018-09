Gids voor het kiezen van uw zorgverzekering

De nieuwe premies en voorwaarden die zorgverzekeraars traditioneel eind van het jaar presenteren, zijn voor velen een reden om de zorgpolis opnieuw onder de loep te nemen. Een recordaantal van anderhalf miljoen Nederlanders overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, bleek eerder dit jaar uit een peiling van Zorgwijzer.nl. Tot 1 januari 2017 kunt u uw huidige zorgverzekering opzeggen. Uw nieuwe polis moet u voor 31 januari hebben afgesloten.

Polis

Kiezen voor een zorgverzekering kan een heel gepuzzel zijn. U moet immers met verschillende factoren rekening houden. Zo zijn de zorg die u denkt nodig te hebben, het kiezen van de zorgverlener, de premie en het eigen risico van belang. En wat betekent het als u voor een budget-, natura-, restitutie- of combinatiepolis kiest? Geen wonder dat hier veel vragen over werden gesteld tijdens het het Zorgseminar 2015 van DFT Geld. Zorgverzekeraars proberen ook meer duidelijkheid te scheppen voor consumenten. Zij hebben de Zorgverzekeringskaart in het leven geroepen om consumenten te helpen bij hun keuze.

Vrije artsen keuze

Voor de meeste mensen is de vrije artsenkeuze bepalend bij het kiezen van een zorgverzekering, zo kwam naar voren in een promotieonderzoek van Domino Detterman. Hoort u ook bij de groep die graag zelf een zorgverlener wil kiezen, let dan op bij het nemen van een restitutie- of combinatiepolis. Dit zijn de polissen die (gedeeltelijk) vrije artsenkeuze horen te bieden, maar dit blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn.

Premie

Na de vrije artsenkeuze weegt de hoogte van de premie het zwaarst bij het kiezen van een zorgverzekering, blijkt ook uit het onderzoek van Detterman. Wilt u zorgverzekeringen vergelijken? Bekijk dan hier een overzicht van de premies voor 2017. Slecht nieuws is dat de premies duurder uitvallen dan het kabinet had voorspeld.

Aan de slag

Gaat u aan de slag met uw zorgverzekering? Loop dan deze lijst met punten door. Ze vertellen u waar u op moet letten bij een zorgpolis.

Mocht u nog vragen hebben, bewaar deze dan voor het DFT Seminar 2016 op 12 december. Houd DFT Geld in de gaten voor een oproep tot deelname.

