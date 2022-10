Twee mannen (19 en 26) opgepakt voor betrokkenheid bij overval op Ajax-speler Dusan Tadic

Rechercheurs die de zaak onderzochten, konden de verdachten mede opsporen dankzij videomateriaal van bewakingscamera’s in de omgeving van de overval.

Het gaat om een 26-jarige verdachte, die vrijdag op het Waterlandplein in Amsterdam is aangehouden en een 19-jarige verdachte die op IJburg is ingerekend. Tadic is volgens de politie geïnformeerd over de arrestaties. Het onderzoek is nog in volle gang, aldus de recherche. De verwachting is dat beide verdachten bij een rechter-commissaris voorgeleid worden.

De Ajacied raakte gewond bij een gewelddadige overval in de omgeving van zijn woning in Amsterdam-Zuid. Hij werd in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli opgewacht bij zijn huis door twee gewapende mannen met helmen op. Ze hadden het waarschijnlijk op een kostbaar horloge van de voetballer gemunt.

De overvallers kwamen in de Van Eeghenstraat op Tadic af toen hij uit zijn auto stapte. De Ajacied had direct in de gaten dat het mis was en probeerde te vluchten. Na een korte achtervolging volgde een handgemeen met de rovers. Tadic slaagde erin het vizier van de valhelm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven.

Alert

Daarbij raakte de voetballer licht gewond aan zijn hand en scheurde zijn kleding. Tadic wist een horecagelegenheid binnen te vluchten. De rovers gingen er na de worsteling op een scooter vandoor in de richting van de Koninginneweg. Volgens de Ajax-speler was hij in de dagen voor de overval al alert.

Enige tijd daarvoor hadden al twee mannen met helmen bij hem aangebeld. Ze deden zich voor als pizzakoerier. Tadic was op dat moment niet thuis en zijn vrouw kreeg argwaan. Ze deed de deur niet open. Vermoedelijk is toen al sprake geweest van een poging tot overval of een voorobservatie, denkt de politie.