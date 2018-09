Mattis en Romney kansrijk voor ministerspost

Trump liet weten dat hij mogelijk zondag enkele benoemingen voor belangrijke posities bekendmaakt. Hij heeft zondag overleg met enkele kandidaten voor topfuncties. Zo heeft hij onder meer een ontmoeting met investeerder Wilbur Ross. Die zou in beeld zijn als minister van Handel.

Ook staat een gesprek met oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani op het programma. Die zou kanshebber zijn voor het ambt van minister van Buitenlandse Zaken. Ook Mitt Romney is in beeld voor die post. Aankomend vicepresident Mike Pence heeft dat zondag bevestigd.