Schade en overlast door eerste herfststorm

Er deden zich talloze kleine en grotere incidenten voor. De website Alarmeringen.nl noteerde tussen 11 en 16 uur ruim negenhonderd stormgerelateerde meldingen bij de brandweer. De meeste kwamen uit de regio's Hollands-Midden (95), Amsterdam-Amstelland (94) en Rotterdam-Rijnmond (71).

Veel meldingen betroffen omgewaaide bomen en afgebroken takken. Ook waren er veel telefoontjes bij hulpdiensten over losgeraakte dakdelen, omgevallen schoorstenen, losgeraakte gevelplaten en omgewaaide verkeersborden en hekwerken.

Op de A9 waaide een boom op de weg, waardoor er tussen Badhoevedorp en Amstelveen een flinke vertraging ontstond. In Haarlem kwam een boom terecht tegen een huis. Een vrouw die haar auto aan het inparkeren was, kwam met de schrik vrij.

De veerboot van en naar Texel vanaf Den Helder vaart niet vanwege de najaarsstorm. Dat laat vervoerder Teso weten.

In Arnhem raakten meerdere mensen gewond toen een glazen terrasafscheiding omwaaide. Onder de gewonden is ook een kind.

In Vlissingen werd zondagochtend een uur lang gemiddeld windkracht negen gemeten. In de kustprovincies werden bovendien harde windstoten (tot 104 kilometer per uur) waargenomen, aldus verschillende weerbureaus. In de loop van de middag nam de wind langs de Zeeuwse en Zuid- Hollandse kust en in de zuidelijke provincies af. Er was nog wel sprake van zware windstoten. De code geel die het KNMI eerder afkondigde voor het hele land, gold rond 17.00 uur alleen nog voor Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en de drie noordelijke provincies.

Volgens Weeronline neemt de wind en de kans op zware windstoten vanavond snel af. Om 20:00 uur is er alleen in het uiterste noorden nog kans op windstoten van boven de 75 kilometer per uur.

De meest recente storm in Nederland was dit jaar op Tweede Paasdag (28 maart). De eerste najaarsstorm is dit jaar een maand later dan gemiddeld.

De politie adviseert om alarmlijn 112 niet te bellen voor afgevallen takken en schade als er verder geen gevaar is.

Treinverkeer

Ook het treinverkeer heeft zondag veel last van de herfststorm. Onder andere door omgewaaide bomen moeten reizigers rekening houden met vertragingen en uitval van treinen. NS adviseert om treinreizen kort van tevoren te plannen op basis van actuele informatie.

Op zeker zes plekken is het treinverkeer onverwacht verstoord. Tussen Roosendaal en Vlissingen rijden helemaal geen treinen door een seinstoring. Op het traject Alkmaar-Haarlem is een trein gestrand. Tussen Utrecht CS en Overvecht rijden veel minder treinen door meerdere verstoringen.

Tussen Ede-Wageningen en Nijmegen ligt een boom op het spoor net als tussen Boxtel en Eindhoven.

Dierenparken

Bij de ingang van Ouwehands Dierenpark zijn twee bomen omgevallen. Niemand is gewond geraakt, de omgevallen bomen stonden op een plek waar ze geen gevaar opleverden voor bezoekers. Wel sluit de dierentuin vroegtijdig de deuren.

Aangezien aan de bomen in het park ook nog behoorlijk wat blad zit, wat tot meer schade kan leiden, is echter rond 13.30 uur besloten iedereen te verzoeken het park te verlaten. Ouwehands Dierenpark zou zondag tot 17.00 uur geopend zijn.

In het park waren enkele duizenden bezoekers. Zondag vond in de dierentuin het Park van Sint plaats, een evenement rondom Sinterklaas. Daardoor waren er ook veel kinderen aanwezig. Sinterklaas is inmiddels echter ook vertrokken. Gedupeerden kunnen een mail sturen. Zij kunnen een ''passende tegemoetkoming'' verwachten, aldus de woordvoerder.

Ook Dierenpark Amersfoort sluit de deuren vanwege de storm.