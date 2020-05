’Bij 1 op de 5 kinderen met ernstige obesitas is oorzaak medisch’

Bijna 16 procent van de kinderen en jongeren in Nederland heeft overgewicht, bij 3 procent daarvan gaat het om obesitas. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Bij een op de vijf kinderen met ernstige obesitas heeft dit verontrustende overgewicht een medische oorzaak. Dat hebben artsen van het Centrum Gezond Gewicht van Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis en Amsterdam UMC vastgesteld. De bijna 20 procent is „een veel hoger percentage dan eerder in de medische literatuur is beschreven, namelijk ongeveer vijf procent”, melden de onderzoekers.