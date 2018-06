Verbroederd door Goud

Ⓒ Ferry de Kok

AMSTERDAM - De band tussen Jan Smit en Broederliefde is gisteravond nog steviger geworden. Na een optreden in de Amsterdamse Heineken Music Hall kregen de mannen allen een gouden award omdat hun hit Kom Dichterbij Me meer dan 3,7 miljoen keer is gestreamd, een voor Nederlandse begrippen ongehoord aantal keren. Jan Smit die ter ere van zijn 20-jarige jubileum op toernee is met de ‘Elfstedentour’ reageerde opgetogen: „En dan te bedenken dat deze samenwerking is begonnen na een komische suggestie van Jandino. Hij mag vaker advies geven.”