Buurman helpt gezin na brand toch aan fijne Sinterklaas

"Als ik terugdenk aan de bewuste nacht, krijg ik nog altijd kippenvel over mijn hele lijf. Het was zo onwerkelijk wat er gebeurde." In de nacht van maandag op dinsdag tussen 4.15 en 4.30 uur brak het vuur uit en greep snel om zich heen."

"Ineens stond onze oudste dochter Lieke naast ons bed. 'Mama, mama! Kom eruit!' Nog slaperig opende ik mijn ogen en vroeg me af of ik soms de wekker had gemist en we te laat voor school zouden komen. 'Mama er is brand!', riep Lieke toen. Meteen zaten we rechtop in bed."

Rookontwikkeling

"Ik pakte snel de vaste telefoon op ons nachtkastje om 112 te bellen. Dat ging al niet meer. De verbinding kwam niet tot stand. Gedreven door onze instincten heb ik onze dochters geïnstrueerd iets aan hun voeten te doen en met mij mee naar beneden te gaan."

"Eenmaal beneden werd de rook al steeds dikker. De vlammen sloegen uit de carport en grepen steeds verder om zich heen. Ik griste mijn mobiel van het aanrecht, nam de sleutels in mijn handen en ging met mijn dochters door de achterdeur naar buiten."

Verwoest

"Mijn moeder woont twee straten verder. Daar liepen we naartoe, maar ik bleef achteromkijken. Zouden ze wel achter mij aan komen? 'Kom, bij mama blijven!', riep ik af en toe. Mijn man bleef nog in het huis en probeerde nog iets te blussen, maar het had geen zin meer. Ons huis werd samen met dat van de buren verwoest."

