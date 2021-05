Lichte daling aantal opgenomen coronapatiënten in ziekenhuizen

Maandag steeg het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, na twee dagen van daling. Vorige week nam het aantal iedere dag toe.

Op de ic’s liggen nu 818 coronapatiënten. Er werden in totaal 47 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Dat zijn evenveel nieuwe opnames als maandag. Daar staat tegenover dat 54 mensen de ic’s hebben verlaten, waardoor er 7 patiënten minder op de ic’s liggen dan maandag.

Op de verpleegafdelingen is iets vergelijkbaars te zien. Daar liggen op dit moment 1795 coronapatiënten, 22 minder dan maandag. Afgelopen etmaal zijn er 272 nieuwe mensen met Covid-19 op de verpleegafdelingen opgenomen.

Ook minder besmettingen, maar ’vertekend beeld’

Tussen vorige week maandag en zondag hebben 410.855 mensen een coronatest laten doen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is 16 procent minder dan de week ervoor. Vooral jongeren lieten zich minder testen. Van al die tests was 11,7 procent positief, tegen 10,6 procent in de week ervoor.

Uiteindelijk werden 52.087 besmettingen vastgesteld. Dat is 6 procent minder dan de week ervoor, toen 55.097 mensen positief testten.

Vermoedelijk door de meivakantie hebben minder mensen zich laten testen. Daardoor valt het aantal nieuwe gevallen iets lager uit. Maar dat geeft volgens het RIVM een vertekend beeld, want het percentage positieve tests stijgt.

Dinsdag komt het aantal nieuwe besmettingen uit op 7830. Dat is boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7441 besmettingen per etmaal.

Vergeleken met maandag daalde het aantal geturfde positieve tests wel fors, met bijna 1400. Het cijfer van maandag viel echter veel hoger uit doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 32. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 17 overlijdens geregistreerd.

Besmetting vooral thuis

De thuissituatie blijft de belangrijkste plek waar mensen het virus oplopen. Ongeveer 57 procent raakte afgelopen week zo besmet, vergelijkbaar met het percentage sinds 1 februari. Bezoek aan huis was afgelopen week een relatief grote „setting van besmetting.”

Ruim 500 besmette personen zijn in de afgelopen twee weken in het buitenland geweest, en hebben daar dus misschien het virus opgelopen. De meesten waren in België of Duitsland, maar India was naar verhouding ook een belangrijke besmettingsbestemming. Meer dan twintig mensen waren daar op reis geweest, meer dan 4 procent van alle besmette buitenlandgangers, terwijl sinds februari 2 procent van de positief geteste reizigers in dat land is geweest. India kampt de laatste weken met een grote corona-uitbraak.