Overvaller hakt met slagersmes in op hoofd van medewerker supermarkt

Twee of drie overvallers drongen omstreeks 21.00 uur de Turkse Yasar Supermarkt XL in Eindhoven binnen. Op dat moment had de zaak de deuren al een halfuurtje gesloten. Zes tot acht medewerkers waren binnen nog wat aan het opruimen, zo meldt Het Eindhovens Dagblad. Eén van die medewerkers drukte snel op de alarmknop toen de overvallers in de zaak stonden.

Mobieltje blijkt hakmes

Hierop probeerden de gemaskerde mannen te vluchten, maar een aantal medewerkers van de winkel besloot hen niet zomaar te laten ontkomen. Zij gingen achter één overvaller aan. Het kwam uiteindelijk tot een confrontatie waarbij één van de medewerkers gewond raakte aan zijn hoofd. „Hij had niet gezien dat het een hakmes was, hij dacht dat de dader een mobieltje in zijn hand had”, zegt een vrouwelijke collega van het slachtoffer tegen de regionale krant.

De overvaller werd uiteindelijk alsnog overmeesterd door collega’s van de aangevallen persoon. Hij raakte lichtgewond toen hij in de voortuin van een rijtjeshuis tegen de grond werd gewerkt en is vervolgens door de politie in de boeien geslagen.

Zowel de dader als het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis vervoerd met letsel. De politie zoekt ondertussen in de buurt nog naar de ontkomen overvaller(s).