Blunder ziekenhuis met hiv-test

De man blijkt het slachtoffer van verwisselde patiëntgegevens. Naamstickers bleken door elkaar gehusseld en op verkeerde bloedmonsters geplakt. Na te zijn gereanimeerd lag hij vijf dagen op de hartbewaking.

De Arnhemmer wil uit privacy-overwegingen anoniem blijven. De juistheid van zijn relaas blijkt evenwel uit medische stukken, waarover De Telegraaf beschikt.

Na een soa-test om de eventuele aanwezigheid van een ’seksueel overdraagbare aandoening’ te bepalen, kreeg de man eind oktober de schokkende mededeling te verwerken. De GGD-Arnhem, die hem de uitslag meedeelde, vertelde dat hij was geïnfecteerd met het hiv-virus, dat in aids kan uitmonden.

De onfortuinlijke man vertelt: „De GGD, waarvan ik de uitslag kreeg, zei dat een hoge concentratie van het hiv-virus in mijn bloed was aangetroffen. Ik schrok erg. Wel werd er meteen bij gezegd dat er twijfels waren over de juistheid van deze uitslag. Dit, omdat het beeld totaal niet paste bij hoe ik mij seksueel gedraag. Gegevens daarover had ik vooraf naar waarheid ingevuld. Weliswaar ben ik homoseksueel, maar ik had al acht jaar een vaste relatie.”

Een enkele dagen later uitgevoerde controletest bleek negatief. De eerste soa/hiv-test was uitgevoerd in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Een week na de foutieve uitslag kreeg de man nadere uitleg van de fout in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Daarbij waren microbiologen van beide ziekenhuizen aanwezig, evenals een GGD-arts en een klachtenfunctionaris.

En daar ging het mis. Toen de man te horen kreeg dat een stickerverwisseling had plaatsgevonden, ging hij onderuit. Uit het verslag van de klachtenfunctionaris blijkt dat de man ’plotseling onwel werd, aangaf tintelende handen te hebben en links pijn te voelen’. IJlings opgeroepen artsen van de Spoedeisende Hulp stelden een infarct vast. Nog tijdens een spoed-dotterbehandeling ontstond een hartstilstand.

Het slachtoffer vertelt: „Na de foute uitslag heb ik me een week lang ontzettend opgewonden over wat me was overkomen. Ik zat zwaar in de stress, het hoopte zich op. Tijdens het gesprek zag ik de wereld zwart worden. Nu moet ik minstens acht weken revalideren, mag vier weken niet autorijden en slik nu per dag acht verschillende medicijnen vanwege die acute hartproblemen. Voor de rest van mijn leven zit ik aan hartmedicatie vast.”

Woordvoerder Joke Erasmus van ziekenhuis Gelderse Vallei geeft toe dat een verwisseling van bloedmonsters heeft plaatsgevonden: „Er is een sticker met zijn persoonsgegevens op een buisje van een andere patiënt geplakt.” Zij stelt vast dat de man gelukkig géén ernstige ziekte heeft: „Deze hele situatie betreuren wij dan ook zeer.”

De Arnhemse letselschadeadvocaat mevrouw mr. E. Bige, tot wie de gedupeerde man zich heeft gewend, zegt „erg met hem te doen te hebben.” Zij gaat zich in zijn zaak verdiepen. „Mijn medisch adviseur zal zich ook buigen over het eventuele oorzakelijk verband tussen de stress bij de man en het infarct dat plotseling optrad.”

Cardiologen van het Rijnstate-ziekenhuis hebben laten weten dat het onwaarschijnlijk is dat de patiënt door stress blijvende hartklachten heeft gekregen. Aannemelijker is dat het bestaande klachten zijn die zich onder spanning hebben geopenbaard.