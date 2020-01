Onderwijs wil af van schoolkeuze in groep 8

Het huidige schoolsysteem leidt volgens onderwijsorganisaties tot prestatiedruk bij kinderen en leraren. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Kinderen moeten niet in groep acht van de basisschool, maar pas in het derde jaar van de middelbare school een definitief schooladvies voor het vmbo, havo of vwo krijgen. Daarvoor pleiten onderwijsorganisaties in het onderwijspact, wat vandaag wordt gepresenteerd. Een brede brugklas lijkt hiervoor de oplossing.