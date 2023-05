Premium Het beste van De Telegraaf

Vermogenstaks steeds duurder: kosten nu al 780 miljoen

Door Peter Winterman

Den Haag - De haperende invoering van een nieuwe vermogenstaks slaat een steeds groter gat in de begroting van het kabinet. De nieuwe box 3-belasting zou in 2025 moeten worden ingevoerd, maar dat is inmiddels uitgesteld naar 2027. De kosten van de vertraging lopen op tot 780 miljoen euro.