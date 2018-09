Kabinet komt zzp’ers tegemoet

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) kregen door het kabinet met strengere regelgeving te maken. Dit gebeurde om schijnconstructies tegen te gaan: iemand die feitelijk werknemer is, mag niet als zzp’er ingehuurd worden.

Door de strengere regelgeving bleken werkgevers echter huiverig om mensen in te huren. „Niet oké”, oordeelt staatssecretaris Wiebes (Financiën). Hij ziet „toch een te grote terughoudendheid” bij opdrachtgevers.

Tot 2018 uitgesteld

De handhaving wordt in elk geval tot 2018 uitgesteld. „Maar zo nodig langer”, zegt Wiebes. Hij wil dat de tijd genomen wordt om begrippen als ’zelfstandige’ en ’werkgever’ te herijken.

Tegen de nieuwe wet was veel protest. Het kabinet komt hen nu tegemoet.

Winst voor ondernemers

„Dit gaat de rust brengen op de arbeidsmarkt die nodig is nu de economie weer aantrekt”, laten ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP weten in een reactie. „Zzp’ers kunnen weer ondernemen. Opdrachtgevers kunnen met een gerust hart zelfstandigen contracteren.” De ondernemerslobby pleitte al langer voor uitstel.

Stichting ZZP Nederland is aanzienlijk minder enthousiast, teleurgesteld zelfs. „Dit is geen oplossing, dit is uitstel van een discussie.” Zelfstandige ondernemers hebben hiermee nog steeds niet de eigen rechtspositie die zij behoren te krijgen, aldus de belangenorganisatie.

FNV is blij dat het kabinet heeft besloten de wet overeind te houden en door te gaan met de aanpak van schijnzelfstandigheid. De vakbond zegt er begrip voor te hebben „dat in de handhaving op een aantal plekken pas op de plaats wordt gemaakt.”