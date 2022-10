Strafadvocaat betrapt op smokkel in gevangenis

Het gaat om strafadvocaat Arnoud C., zo blijkt uit eigen onderzoek van De Telegraaf. C. was ooit kantoorgenoot van oud-advocaat Bram Moszkowicz en werkt thans op het kantoor bij diens neef Yehudi.

De raadsman wilde een cliënt bezoeken en bewakend personeel kreeg de indruk dat een telefoon werd binnengesmokkeld. Daarna is door de directie ingegrepen en is de de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Volgens de justitiewoordvoerder krijgt de advocaat mogelijk ook geen toegang meer tot andere gevangenissen. „Alle directies van gevangenissen zijn op de hoogte gesteld”, aldus de zegsman. „Zij kunnen zelfstandig besluiten of de advocaat nog wordt toegelaten.”

Mogelijk geschrapt

Ook is de Deken van de Orde van Advocaten in Midden-Nederland geïnformeerd over het gedrag van C.. Justitie heeft een klacht ingediend. De Deken kan zelf onderzoek doen en besluiten de kwestie over te dragen aan de Raad van Discipline. Dan zijn straffen mogelijk van berisping tot schrappen van het tableau.

Gevangenissen zijn de laatste tijd alerter op het binnensmokkelen van met name drugs en telefoons. Veel contrabande wordt onderschept. Vaak komen de verboden goederen binnen via regulier bezoek, corrupte bewaarders of drones. Ook advocaten liggen extra onder het vergrootglas van bewaarders.

C. ontkent dat hij bewust een telefoon binnensmokkelde. „De telefoon zat in mijn tas, in het dossier van een cliënt. Dat was geen opzet. Er kan niet de indruk zijn geweest dat iets illegaals is overgedragen want het speelde zich af in het voorportaal. Ik ben niet de gevangenis uitgezet.”