Een op de tien ouders kampt met burn-out

Het is een nieuwe term. De parental burn-out is een broertje van de 'gewone' burn-out die je kunt krijgen bij stress, grote druk of overbelasting. De Franse universiteit UCL deed er onderzoek naar en ondervroeg 2000 mensen.

En wat blijkt? Ongeveer 1 op de 10 ouders hebben te kampen met een parentale burn-out. Veelal vrouwen zijn emotioneel uitgeput, vinden het moeilijk om empathie te tonen naar hun kinderen en vinden dat ze als ouder heel erg hebben gefaald.

Hoge ambities

Isabelle Roskam licht aan de Vlaamse kranten De Redactie en Het Nieuwsblad haar onderzoek toe. "Vroeger zat de vrouw aan de haard. Nu ambieert ze een carrière, wil ze een goede echtgenote en moeder zijn, én wil ze tijd voor zichzelf. De lat ligt hoog."

Tegenwoordig nemen veel vrouwen niet langer genoegen met een leven als huisvrouw. En al die ballen in de lucht houden, is een behoorlijke klus. De kinderen moeten op tijd uit bed, ontbijten en lunch mee voor naar school terwijl jij haast hebt op tijd de deur uit te komen voor je werk.

Ze moeten ook op tijd bij de sportvereniging zijn en schone en gestreken kleren in de kast hebben. 's Avonds werk je door om je deadline te halen. En dan wil je ook graag nog aan jezelf denken door af en toe iets leuks te doen met een vriendin of een stapje hoger op de carrièreladder te komen.

