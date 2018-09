’Veiligheid Borssele niet in het geding’

De aandeelhouders van Delta wezen deze week een reddingsplan van het kabinet voor energiebedrijf af omdat ze dat te karig vonden. De suggestie dat het kabinet financieel over de brug moet komen omdat anders de veiligheid van de kerncentrale in het geding komt, noemt Dijsselbloem „onnodig ongerust makend.” „Ik snap wel dat men probeert op die manier de druk op te voeren, maar die is echt ongepast.”

Ook Kamp denkt niet dat er een probleem met de veiligheid is. „We hebben een aparte toezichthouder die dat sterk in de gaten houdt. Als de veiligheid wel in het geding komt, zal de toezichthouder ingrijpen.”

Delta is wettelijk verplicht zijn netwerkbedrijf af te stoten, iets wat andere energiebedrijven eerder al moesten doen. Het kabinet wilde bepaalde staatsgaranties geven, omdat Delta ook nog met de centrale in Borssele zit opgescheept.

Dijsselbloem benadrukte dat de bal nu bij de aandeelhouders ligt, maar dat zijn deur open staat. „Ik wacht hun initiatief af”, aldus de minister.