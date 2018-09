Snelgroeiend MKB hekelt nieuwe regels zzp’ers

De Gazellen spreken volgens de krant veelvuldig over een „onduidelijk politiek beleid.” De overheid moet flexibilisering faciliteren, niet ontmoedigen, spreekt een van hen.

Bedrijven die zzp’ers langdurig laten werken in een gezagsverhouding kunnen zware boetes en naheffingen verwachten. Het resultaat is dat zzp’ers steeds vaker in de richting van payrolling, uitzendwerk of loondienst worden gedrukt, schrijft het FD.