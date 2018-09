Prinses Margriet bezoekt Nederlands talent in New York

„Fantastisch om zo te zien”, zei een enthousiaste Van Vollenhoven die een half uur de oefensessie bijwoonde met zijn echtgenote en daarna nog een origineel manuscript van Mozart in de bibliotheek van de school bekeek.

Nog nooit traden de studenten samen op, vrijdagavond zal dat voor het eerst gebeuren in de kathedraal van Cambridge en zaterdag in het Lincoln Center in New York, onder leiding van Bach-expert en dirigent Ton Koopman. In december komt het Amerikaans-Nederlandse gelegenheidsgezelschap naar Nederland voor een driedaags optreden in onder andere Den Haag.

Het prinselijk paar is een aantal dagen in New York. Vrijdagavond zijn ze als beschermvrouw en beschermheer aanwezig bij de 35e editie van het Peter Stuyvesant Ball in de metropool. Zaterdag wonen ze er een optreden bij van het Nederland danstheater.