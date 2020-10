Ministerie meldde maandenlang te weinig opnames coronapatiënten

AMSTERDAM - Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft de afgelopen maanden veel te weinig ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Dat meldt Nu.nl op basis van eigen onderzoek. Het ministerie is daarom overgestapt op een nieuwe bron voor het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames in het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gevolg is dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames woensdag in één klap ruim is verdubbeld ten opzichte van dinsdag.