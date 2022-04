Beursblog: rentepijn binnen AEX vooral bij techaandelen zichtbaar

Signalen vanuit de Fed dat harder ingegrepen zal worden om de hoge inflatie in de VS te bestrijden, hebben de renteangst doen toenemen. Hierdoor gingen obligaties en aandelen woensdag in de uitverkoop. In de AEX, die ruim 2% lager sloot, liepen met name technologieaandelen harde klappen op.