RIVM: minder besmettingen, maar wel meer ziekenhuisopnames

84 patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er 34 meer dan vorige week. „Deze week zijn 32 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 16 meer dan in de week er voor”, aldus het rijksinstituut.

Ruim 140.000 mensen lieten zich afgelopen week testen in een van de teststraten van de GGD. Dat zijn bijna 38.000 mensen meer dan de week daarvoor. „Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week licht gedaald naar 2,5%. Het reproductiegetal ligt rond de 1.” Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het van belang dat dat getal onder de één komt en blijft. Het R-getal is niet met zekerheid vast te stellen. Het RIVM houdt een marge aan en stelt dat het tussen de 0,93 en 1,10 moet liggen.

Hoewel het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames is toegenomen, blijven de aantallen relatief laag vergeleken met de piek van de epidemie. Begin april kregen ziekenhuizen vijf- tot zeshonderd coronapatiënten per dag binnen en waren meer dan tweehonderd sterfgevallen per dag geen uitzondering.

Wereldwijde crisis

In totaal hebben zo’n 70.000 landgenoten positief getest. Ruim 6200 Nederlanders, vooral mensen van 70 jaar of ouder, stierven sinds de coronacrisis (mede) aan de gevolgen van het virus. Wereldwijd gaat het om meer dan 800.000 doden. Van zo’n 24 miljoen mensen staat vast dat ze besmet zijn geraakt, al hoeft dat niet te betekenen dat ze ook daadwerkelijk ziek waren. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de gezondheidseffecten van het virus, met name op de lange termijn.