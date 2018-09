Blauwhelmen Mali vinden 2000 kilo springstof

De springstof is dinsdag ontdekt ten westen van de plaats Kidal in het noordoosten van het land. Daar zijn meerdere gewapende groeperingen actief die het onder meer op de VN-missie hebben gemunt. Circa vierhonderd Nederlandse militairen nemen deel aan de VN-missie. Hun voornaamste uitvalsbasis is Gao, 300 kilometer zuidelijker dan Kidal.

Mali hield vrijwel op te bestaan in 2012. Een nieuwe opstand van Toearegs en een militaire staatsgreep werden gevolgd door een snelle opmars van groepen jihadisten. Toen die het land onder de voet dreigden te lopen, greep Frankrijk begin 2013 militair in. Dat ingrijpen is later dat jaar omgezet in de missie Minusma.