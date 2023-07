Carola Schouten verlaat landelijke politiek

„Na twaalf intense jaren zal ik de politiek verlaten”, zegt Schouten. „Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is. Het was me een groot voorrecht om namens en met de mensen van de ChristenUnie te werken aan onze idealen. Maar nu geef ik dat stokje door, ik zal me niet meer kandideren voor de kieslijst en straks vertrekken uit Den Haag.”

Schouten was sinds 2011 actief als politica in Den Haag, in eerste instantie zes jaar als Kamerlid. In kabinet-Rutte III (2017-2022) werd ze minister van Landbouw, in een periode waarin de boerenprotesten voor het eerst oplaaiden.

Pensioenstelsel

En in Rutte IV kwam Schouten opnieuw in het kabinet, dit keer als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. In die hoedanigheid maakte ze het werk van haar voorganger Wouter Koolmees (D66) af en loodste ze het nieuwe pensioenstelsel door de Eerste en Tweede Kamer. In beide kabinetten was Schouten vicepremier namens haar partij. Partijleider was ze nooit, die functie werd achtereenvolgens ingevuld door fractieleiders Gert-Jan Segers en Mirjam Bikker.