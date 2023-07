Carola Schouten verlaat landelijke politiek

Schouten is naast vicepremier ook minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Ze was twee keer de secondant die oud-partijleider Gert-Jan Segers bijstond bij onderhandelingen in de formatie.

Nieuwe generatie

Schouten zegt in haar statement: „Na twaalf intense jaren zal ik de politiek verlaten. Er staat een nieuwe generatie klaar waarvan ik weet dat de ChristenUnie daar in goede en vertrouwde handen is. Het was me een groot voorrecht om namens en met de mensen van de ChristenUnie te werken aan onze idealen.”

Ze gaat verder: „Maar nu geef ik dat stokje door, ik zal me niet meer kandideren voor de kieslijst en straks vertrekken uit Den Haag. In dankbaarheid voor de tijd achter me en benieuwd naar wat er komen gaat.”